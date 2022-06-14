Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi'ne ödül

Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen tarihi hamamda oluşturulan Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi, Müze Özendirme Ödülü'ne kavuştu.

Örcün Sultan Baba Türbesi yakınında bulunan ve Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen tarihi hamamda oluşturulan Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi, ödül kazanmaya devam ediyor. Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından "Müze Özendirme Ödülü'ne" layık görüldü. Ödül, Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Sayime Yelken tarafından teslim alındı.

Sayime Yelken, teslim aldığı ödülü Gölcük'e getirerek, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teslim etti. Verilen ödülün kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen Sezer, "Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi'ne verdiği katkılardan dolayı hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerine, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.