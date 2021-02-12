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Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

Kocaeli’nde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan 6 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna güvercin düştü. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen güvercini kurtararak doğaya saldı.

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