Havalimanında yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı hakim karşısına çıktı

KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 yıldır aranan ve Atatürk Havalimanında yakalanarak tutuklanan iş adamı, Kocaeli'de yargılandığı davada, “Cemaate mensup şahıslar, restoranımda toplantılar düzenliyordu. Bende nezaketen yanlarında bulunuyordum, hiçbir zaman bu örgütün üyesi olmadım” diyerek kendini savundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayıplara karışan ve 2 yıldır aranan M.A.S. yıl başından önce İstanbul Atatürk Havalimanında havaalanında yakalandı. Polis korumasında Kocaeli'ne getirilen M.A.S., tutuklanarak Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez görülen duruşmada tutuklu sanık M.A.S. hakim karşısına çıktı. Mahkemede kendisini savunan M.A.S., iş yerinde yapılan toplantılara katıldığını ancak örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

“Hiçbir zaman bu örgütün üyesi olmadım

FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne finansal destek sağlamakla suçlanan sanık M.A.S. mahkeme heyetinin karşısında verdiği ifadede, “Benim 11 tane restoranım, 380 çalışanım vardı. 2013 yılında benim restoranımda sohbet toplantıları oluyordu. Bende nezaketen katılıyordum. Devlet bürokratları da benim restoranım da yemek yerdi. Yakın akrabalarım siyasette yer alırlar. Devlet aleyhinde iş yapmam mümkün değil. 17-25 Aralık olaylarından önce o cemaate mensup şahıslar, restoranımda toplantılar düzenliyordu. Bende nezaketen yanlarında bulunuyordum. Kurban bağışı yaptığım doğrudur. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vermemi istediklerinde burs verdim. Ben hiçbir zaman bu örgütün üyesi olmadım. 17-25 Aralık olaylarında gerçek yüzlerini gördüm. Birçok bankada hesabım ve param olmasına rağmen onların çalıştığı bankada hesabım yoktur” dedi.

Para istediğini iddia ettiği gazeteciye “Hasta” dedi

Kocaeli'nde o dönemde yayıncılık yapan bir gazetecinin kendisine reklam vermesi konusunda ısrar ettiğini iddia eden sanık M.A.S., “Kocaeli'nde yayın yapan bir gazeteci G.A. kendisine reklam vermem konusunda ısrar ediyordu. Ben reklam vermek istemeyince bu hasta gazeteci aleyhimde yazı dizileri oluşturmaya başladı. Ben kesinlikle FETÖ/PYD örgütüne finansal destek sağlayan iş adamlarından biri değilim” diye konuştu.

Sohbet gurubunun adı “Ufuk”

Mahkeme heyeti sanık M.A.S.'nin ifadelerini dinledi. Duruşmaya 3 kişi tanık olarak katıldı. Katılan tanıklardan M.Ç. “2006 yılından beri sohbetlere katılıyordum. Esnaf olduğumdan dolayı sanığı tanıyorum. Kendisini toplantılarda nadiren görürdüm. İşleri yoğun olduğu için sık sık katılmazdı. Bizim sohbet grubumuzun adı Ufuk'tu. Sohbet veren bir kişi vardı, dini konularda sohbet anlatırdı. Sohbet hocası bizlerden burs ve kurban bağışı isterdi. Bizde veriyorduk. 2011 yılından sonra dini sohbetlere katıldım. Katıldığım birkaç sohbette sanık M.A.S.'yi görmüştüm. Benim katıldığım sohbetlerde burs ve kurban bağışıyla ilgili bir talep olmamıştı. 17-25 Aralık olaylarından sonra toplantıya katılmadım. Sanığın iş yerinde toplantı olup olmadığını bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tahliye talebini reddetti

Sanık M.A.S. ve tanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti sanığın tahliye talebini reddetti. Sanık M.A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı 14 Şubat tarihine erteledi.