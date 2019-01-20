Havuz inşasında sona geliniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun dış cephe mantolama işleri tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekanları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler bu mekanlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacak. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapının inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ederken yapının dış cephesi mantolandı. İnşa çalışmaları süren tesisin dış cephe nem bariyeri ve sırasıyla diğer imalatları devam ediyor. Seramik yer döşemesi imalatlarına da devam eden ekipler, seramik duvar kaplama işini tamamladı. Duvarlardan sonra seramik yer döşeme işine başlayan ekipler, dış cephenin taş yünü mantolamasını bitirdi. Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlandığında kentteki diğer havuzlar arasındaki yerini alacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12 buçuk çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor.