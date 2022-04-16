Hayali doktor olmaktı, 12 yaşında düştüğü gölette can verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gölete düşen ve 1 saat çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Furkan Şengül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Furkan'ın hayalinin doktor olmak olduğu öğrenilirken, oğlunu toprağa veren acılı baba ise, başkalarının da düşmemesi için gölete bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

Olay, dün Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) göletin bulunduğu alana gelerek 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Ayaklarının kayması neticesinde gölete düşen 12 yaşındaki Şengül, bir anda gözden kayboldu. Endişelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül'ü aradı. Şengül ailesinin 1 saat süren çaresiz bekleyişinin ardından 12 yaşındaki Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şengül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Furkan Şengül'ün cenazesi helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Mahalleden büyük bir kalabalık cenazeye katılırken, okul arkadaşları da Furkan Şengül'e veda etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengül, Gebze Mevlana Mahallesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Defin sonrası aile ve mahalleli Furkan Şengül'ün can verdiği gölete yürüdü.

"Furkan doktor olmak istiyordu"

Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan baba Özgür Şengül, “Gölet açık ve güvenilir değil. Göletin çevresi açık olduğu için çocuğum düşmüş. Benim çocuğumun canını yaktılar, başkalarının canı yanmasın. Furkan 7. sınıfa gidiyordu ve doktor olmak istiyordu. Furkan bana ‘Sonuna kadar okuyacağım, doktor olacağım sizi iyileştireceğim' demişti. Yetkililerden tek istediğim burayı güvenilir hale getirsinler. Buradaki 3 veya 4. vaka, nereye kadar bu böyle devam edecek?" dedi.

"Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır"

Aileyi yalnız bırakmayan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ise “Aldığımız bu kötü haber üzerine ailenin yanına geldik. Burada ihmal olup olmadığını devletimizin hukuki sistemleri neticesinde mutlaka ortaya çıkacaktır. Kocaeli Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerekli olan araştırmaların, aileye gerekli olan ihtimamın ve sahipliğin de ayrıca gösterilmesini talep ediyoruz. Buraya mutlaka bir güvenli alan oluşturulmalıdır" diye konuştu.