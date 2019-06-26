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Hayali konteyner satıcısı tutuklandı

Kocaeli’de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Antalya'dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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