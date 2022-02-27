Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey bu fuarda

Birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Evlilik Fuarı, Wellborn Luxury Hotel'in ev sahipliğinde düzenlendi. Evlilik hazırlığı içinde olan çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda; gelinlikten mücevhere, fotoğrafçıdan kuaföre kadar birçok firma standı ve düğün mekanları '2022 düğün paketleriyle' yer alıyor. Festival, bugün saat 20.00'a kadar ziyarete açık olacak.