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Hayati İnanç, ahirete hazırlık vurgusu yaptı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Hayati İnanç, “İnsan dünyevi işleri unutup, ahirete hazırlıklı olmalı” dedi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Hayati İnanç, “İnsan dünyevi işleri unutup, ahirete hazırlıklı olmalı” dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayatın İçindeyim” projesi Aktif Yaşlanma programı devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen seminerde Yazar Hayati İnanç, Karamürselli vatandaşlarla buluştu. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Deneyimlerinden örnekler vererek kişinin kendisini mutlu edecek işlere yönelmesi gerektiğini ifade eden Hayati İnanç, “Hayat ölümle sınırlı. Doğum ve ölüm arasındaki süreyse çok kısa. İnsan dünyevi işleri unutup, ahirete hazırlıklı olmalı. Ahiret için yapılacak en önemli işlerin başında insanlara yardım etmek geliyor” dedi.


Seminere katılan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ve Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya'ya hediye ve çiçek takdiminde bulunuldu.

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