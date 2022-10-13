Hayati İnanç Körfez'de yüreklere dokundu

Körfez Belediyesi, ekranların sevilen yüzü şair ve yazar Hayati İnanç'ı ağırladı. Hayati İnanç, şiirlerle süslediği sohbetinde, insanın manevi gelişim yolculuğunda dikkat etmesi gerekenlere değindi.

Yarımca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin konuğu, ekranların sevilen yüzü şair ve yazar Hayati İnanç oldu. İnanç'ı dinleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Hayati İnanç, şiirlerle süslediği sohbetinde, insanın manevi gelişim yolculuğunda dikkat etmesi gerekenlere değindi, İslam alimlerinin hayatlarından kesitler anlattı. Divan Edebiyatından dizelerin de bolca yer aldığı söyleşiyi, seyirciler ilgiyle takip etti. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden söyleşi sonrasında Başkan Şener Söğüt de İnanç'a plaket takdiminde bulundu.

Şener Söğüt, Hayati İnanç'a teşekkür ederek, "Hocamızla birlikte sabah gençlerimizle buluştuk, şimdi de sizlerle bir aradayız. Bizleri gerçekten alıp götüren bir sohbet oldu. Kendisine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.