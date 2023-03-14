Hayatını kaybeden polis babasının şapkasını bir an olsun başından çıkarmadı

Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, 10 yaşındaki kızı Mina da babasının polis şapkasını bir an olsun çıkarmadı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Bozkurt'un eşi Zeynep, kızları Esmanur, Ezgi ve Mina başta olmak üzere tüm yakınları haberi alınca adeta yasa boğuldu. Bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde Bozkurt için resmi tören düzenlendi. Ailesi ve yakınları Yunus Bozkurt'u gözyaşları içerisinde uğurladı. 10 yaşındaki küçük kızı Mina, bir an olsun babasının şapkasını çıkartmadı. Merhum polisin eşi Zeynep Bozkurt ise Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na, gözyaşları içerisinde "Kocam görevinde başarılı, kahraman bir polisti. Görevini layığıyla yaptı. Asla görevinde hainlik yapmadı. Kahraman unvanını bile aldı, madalyalar, altınlar takıldı kocama. Allah'ım sen onu cennetine al" dedi.

Öte yandan, Bozkurt'un akrabası 9 aylık Yağız Ali'nin üşümesi üzerine ekipler, ısınması için çevik kuvvet montu giydirdi.

Yunus Bozkurt'un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii'ne kaldırıldı. Bozkurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.