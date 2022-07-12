Hayırseverlerden 1 buçuk ton et bağışı

Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul eden İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay edecek. Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde yaklaşık 1 buçuk ton et bağışı toplayan İzmit Belediyesi, bayram boyunca hayırsever vatandaşların bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi'nde toplamaya devam ediyor. Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar etlerini, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Kardeş Eller Gıda Bankası ile Ayazma Mahallesi'ndeki İzmit Belediyesi Aşevi'ne teslim edebiliyor.