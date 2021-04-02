İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

Kocaeli’de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, kardeşi tarafından ahırda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kocaeli'de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, kardeşi tarafından ahırda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için evden çıkan 19 yaşındaki Emirhan D. ahıra gelen kardeşi tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Emirhan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Gencin cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.