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Hayvan hırsızlığından aranan şahıs, çalıştığı kasap dükkanında yakalandı

Isparta’da 2009 yılında işlediği büyükbaş hayvan hırsızlığı suçu sebebi ile hakkındaki 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan şahıs, Kocaeli’de çalıştığı kasap dükkanında yakalandı.

Isparta'da 2009 yılında işlediği büyükbaş hayvan hırsızlığı suçu sebebi ile hakkındaki 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan şahıs, Kocaeli'de çalıştığı kasap dükkanında yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Isparta'da 2009 yılında 9 adet büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen M.D. (46) hakkında verilen 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası onandı. Savcılık tarafından M.D. hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.D. isimli şahsın Gölcük ilçesinde bulunan bir kasap dükkanında çalıştığı tespit edildi.


Ekipler tarafından şahsın çalıştığı kasap dükkanına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıs, işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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