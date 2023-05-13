İhlas Haber Ajansı

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Hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere eğitim veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvan koruma görevlisi olmak isteyenler için eğitim programı düzenliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen vatandaşlar için 16 Mayıs tarihinde saat 10.00'da Sivil Toplum Merkezinde eğitim düzenliyor. Eğitim içeriğinde sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinden, kedi ve köpeklerde oluşabilen enfeksiyonlara kadar daha pek çok konu detaylı olarak anlatılacak. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ve dilekçe ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvurabilir. Vatandaşlar, eğitim sonunda yerel hayvan koruma görevlisi kartına sahip olunacak.

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