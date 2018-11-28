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Hayvan sevgisi adına çevre kirletiliyor

İzmit’te kuş ve sokak hayvanları için bırakılan yiyecekler çevre kirliliğine neden oluyor.

İzmit'te kuş ve sokak hayvanları için bırakılan yiyecekler çevre kirliliğine neden oluyor.


İzmit şehir merkezinde sokak hayvanlarını beslemek için bırakılan besin maddeleri koku ve çevre kirliliği oluşturuyor. Vatandaşlar tarafından bırakılan et parçaları, ekmek ve yemler yüzünden hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşları çevreyi kirletmemeleri konusunda uyaran İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “ Hayvan sevgisi adı altında yapılanları hoş karşılamak mümkün değil. Kuşlar, kediler, köpekler için cadde ve sokaklara bırakılan yiyecekler hem insan sağlığı hem de çevre kirliliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Verilecek yiyecekleri caddelere rast gele atmaktansa kaplar içinde uygun yerlere bırakmak en doğrusu olacaktır” dediler.

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