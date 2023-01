Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “1 yıl önce devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli'yle rekorlar kırdık”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Malumunuz yaklaşık 1 yıl önce devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli'yle, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Bu başarılarımızın sonucunda, ülkemizin borç stokunun milli gelire oranı da azaldı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret çerçevesinde Kocaeli'ye geldi. Esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla buluşan Bakan Nebati, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bakan Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldan bu yana, hep ileriye doğru sağlam adımlar atmaya, yurdumuzun dört bir yanını imar etmeye, milletimizle el ele vererek ülkemize asırlık eserler kazandırmaya aralıksız devam ediyoruz. Kocaeli ilimiz de bu kalkınma hamlemiz ve milletimize hizmet siyasetimizden diğer tüm illerimiz gibi önemli kazanımlar elde etmiş, aynı zamanda bu sürecin itici güçlerinden birisi olmuştur. Bugün, ülkemizin gururu olan elektrikli yerli otomobilimizin doğum yeri Kocaeli'dir. Hatta daha net ifade etmek gerekirse, yine şehrimize AK Parti iktidarımızın kazandırdığı dev teknoloji üssümüz olan Bilişim Vadisi'dir. Yine eser siyasetimizin bir yansıması olan abidevi köprülerimizden Osmangazi Köprümüz de Kocaeli şehrimizin ulaşım avantajını çok daha ileri bir aşamaya taşımış, lojistik rekabet gücünü daha da artırmıştır. Vatandaşlarımızın da yüksek kullanımıyla, Osmangazi Köprümüzün ülkemize katma değeri giderek artıyor” diye konuştu.

“Şehrimize yapılan yatırım miktarı iktidarımız süresince 80,5 milyar TL'ye ulaşmıştır”

Kocaeli'ye yapılan yatırımların AK Parti iktidarı süresince 80 buçuk milyar TL'ye ulaştığını belirten Nebati, “Büyük yatırımlar, devasa yatırımlar önce vizyonla ortaya çıkar, sonra kararlılıkla yerine getirilir. Belli bir müddet sonra da bu eserler kendi güçlerini ortaya koymaya başlar. Şehrimize yapılan yatırım miktarı iktidarımız süresince her geçen gün yükselerek toplam 80,5 milyar liraya ulaşmıştır. İnsan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamak gelmiştir. TOKİ tarafından Kocaeli'de toplamda 25 bin 942 konut hayata geçirilmiş, bunlardan 19 bin 455'i hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca şimdi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde de 5 bin 200 konut daha Kocaelili vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu evlerin hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi İzmit ve Derince'de başlamış olup Dilovası, Körfez, Gebze ve Kandıra olmak üzere ilk etapta toplam 6 ilçemizde daha kurayla hak sahiplerine teslim edilecektir. Tüm bunlara ek olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 30 ayrı projeyle hayata geçirdiği konut sayısı da 10 bin 106'ya ulaşmıştır. Salgın dönemi dahil, her daim özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız için 502 konuttan oluşan Sağlık Kent Projesi'nin yapımı da devam ediyor. Binlerce vatandaşımız Gölcük'ten sonra İzmit Cedit Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle, daha sağlam ve yepyeni evlerine kavuşurken şehrimiz de giderek daha güzelleşiyor. Aynı zamanda geçen hafta başladığımız ve başvuruları alınmaya başlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketimizle de sıfır konut üreticileri ve ihtiyaç sahipleri, özellikle de orta gelire yönelik konut sahiplerinin başvuruları da başladı. 1 Şubat'tan itibaren de inşallah kullanımları başlamış olacak. İyi bir talep var. Bu sadece konut satışlarının artmasına değil, aynı zamanda üretimin, arzın artmasına yönelik olan iki ayaklı kampanya olduğu için sonuçlarının çok kısa süre içerisinde ülkemizde ve Kocaeli'de ortaya önemli bir katkı sağlayarak çıkacağını göreceğiz” diye konuştu.

“Kocaeli, 2002 yılındaki 1.3 milyar dolarlık yıllık ihracatını bugün neredeyse 1 ayda yapıyor”

Kocaeli'nin 2002'den bu yana ihracat hacminin çok büyüdüğünü kaydeden Bakan Nebati, “Ülkemizde İstanbul'dan sonraki en büyük sanayi merkezi olan Kocaeli'miz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı odağına alan Türkiye Ekonomi Modelimizin de sağladığı ivmeyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehrimiz 2002 yılındaki 1,3 milyar dolarlık yıllık ihracatını, bugün neredeyse sadece 1 ayda yapıyor. Bugün 183 ülkeye ihracat yapan şehrimizin her geçen ay yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğinden de asla şüphe duymuyoruz. Şehrimizde bir yandan yatırım ve istihdam imkanlarının artmasını, bir yandan sanayi üretiminin güçlenmesini desteklerken; diğer taraftan bu eşsiz coğrafyanın güzelliklerinin itinayla muhafaza edilmesi ve daha yaşanabilir bir şehir olması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Dilovası, dün ağır sanayinin dumanı altında kaybolmuş bir ilçemizken, alınan tedbirlerle bugün bir cazibe merkezi haline gelmiştir. 2002 yılında Kocaeli'de sadece 500 bin metrekare olan yeşil alan, 2022'de tam 26 milyon metrekareyi aşmış, dikilen ağaç sayısı da neredeyse 9 milyon sınırına dayanmıştır. İzmit sahilinde yemyeşil uzanan Seka Park, 2 bin dönümlük alana yayılan ve yaban hayvanlarına bir sığınak olan Ormanya gibi Kocaeli'mizin güzelliğini daha da ortaya çıkaran projeler AK Parti iktidarımız tarafından şehrimize kazandırılmıştır. İzmit'te tamamlanan Akçaray Tramvay hattı, Gebze'de devam eden metro hattı, burada, İl Başkanlığımızın hemen yanında, içinde otoparkı ve yaşam alanları da bulunan İzmit Kent Meydanı Projesi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizden bazılarıdır. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi son 20 yılda Kocaeli'mize yapılan sağlık yatırımları sayesinde, her bir vatandaşımız ihtiyaç duyduğunda en iyi sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor. Tam bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanemizin açılışını da inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin borç stokunun milli gelire oranı azaldı”

Türkiye Ekonomi Modeli'yle büyük bir aşama kaydettiklerini ve çeşitli alanlarda rekorlar kırdıklarını söyleyen Nebati, “Malumunuz yaklaşık 1 yıl önce devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeliyle, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Bu başarılarımızın sonucunda, ülkemizin borç stokunun milli gelire oranı da azaldı. Bütçede kaydettiğimiz somut başarılarımız da ortadadır. Tüm bunlardan aldığımız güçle EYT konusunu çözüme kavuşturduk. Asgari ücreti yüzde 55 oranında artırdık. Memur ve emeklilerimizin ücretlerinde yasal artış oranının oldukça üzerinde artış yaptık. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 TL'ye yükselttik. Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı, Aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi toplumun her kesiminde hissedilmeye başladı. Enflasyonun beklentileri, bizim için en önemli kısmıydı. Beklentiler de kırılmış durumda. Çok ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu bize, mücadelemizi hızlı ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda. 2022 yılında vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için 290 milyar TL'lik vergi gelirinden vazgeçtiğimizi de hatırlatmak isterim. Bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikalarımızı yine kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Vatandaşımıza doğalgaz sübvansiyonları, çiftçimize girdi destekleri, KOBİ'lerimiz öncelikli olmak üzere KGF paketleri, işletmelerimize yatırım kredisi gibi sayısız desteklerimizi kararlılıkla sağlamaya devam edeceğiz. Bütün bu attığımız, yaptığımız her adımda bütçe disiplininden asla taviz vermediğimizi geçen yıllarda hep ortaya koyduk. Bütçeden taviz vermediğimizi 2022 yılında, dünyanın en zor yılında Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılarla taçlandırmış olduk. Yılı herkesin, özellikle olumsuz yaygara yapanların tam tersine büyük bir başarıyla kapatmış olduk. 2023 yılına çok güçlü bir şekilde girdik. Toplumumuzun her kesimi, tüm paydaşlarımız şundan emin olsun ki; 2023 yılını EYT başta olmak üzere alınmış olan tüm toplumu rahatlatıcı kararlar bütçe disiplininden asla taviz vermeden ve gerekli hazırlıklar yapılarak oluşturulmuştur. 2023'ü de hem bütçe gerçekleştirmeleri açısından ve makro ekonomik göstergeler açısından çok olumlu ve iyi bir şekilde neticelendireceğimizden de tüm vatandaşlarımız emin olsun. Hesap kitaplarını ona göre yapsınlar. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve biz Türkiye yüzyılı diyoruz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız, Türkiye yüzyılı ve yarın değil hemen şimdi diyerek başladığımız bütün işlemlerimizde hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz”

Türkiye'de üretim yapan her vatandaşa desteklerde bulunacaklarını belirten Nebati, “Ülkemizde, muhalefet adı altında, bir kesimin adeta yıllarca engel olmaya çalıştıkları milli gururumuz TOGG nasıl ki Kocaeli'mizde hayat bulduysa; inanıyorum ki Kocaeli'miz Türkiye Yüzyılı'nda daha nice ilklere imza atacaktır. Büyük Üstat rahmetli Necip Fazıl, 'Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir' diyor. İşte burada, devler gibi hizmet bırakmayı sağlayacak, toplumsal desteği artırmak yönünde karıncalar gibi çalışan teşkilat mensuplarımızın ev sahipliğinde bu basın toplantısını yapıyoruz. Dev gibi eserleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getiriyoruz. Geçmişte olduğu gibi, insanımıza acı reçeteler dayatan koalisyon hükümetleri misali, faizi çıkartıp işsizliği patlatarak değil, ülkemiz için üreten, emek veren her bir vatandaşımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye'nin lideri belli, Recep Tayyip Erdoğan! Milletimizin partimize inancı tam; ve Allah'ın izniyle, ufka uzanan yolumuz da açıktır” dedi.