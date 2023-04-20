Hazırlık maçı: Türkiye: 85 - Bulgaristan: 44

Yıldızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını turnuvanın düzenleneceği İzmit’te yapan Türkiye U-16 Yıldız Kız Milli Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan 85-44 mağlup etti.
Yıldızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını turnuvanın düzenleneceği İzmit'te yapan Türkiye U-16 Yıldız Kız Milli Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan 85-44 mağlup etti.
Salon: İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Fatih Güler, Ömer Sarı, Ozan Gündüz
Türkiye: Ayşenaz Harma 15, Şeyma Yılık 10, Nisan Sel 8, Mina Berber 9, Yaren Düzcü 9, Aysu Kınalı 4, Begüm Demir 7, Duru Oygür 7, Selen Yuşan 6, Defne Çınar 4, Tuana Ayşegül Vural 4, Hatice Bilir 2
Başantrenör: Osman Olcay Orak
Bulgaristan: Nikoleta Stoynova 13, Vanesa Kokalova 9, Albena Sokolova 5, Ivayla Bakalova 4, Ivanina Slovova 4, Silviya Milenova 4, Teodora Mladenova, Ina Dimova 2, Silvina Dolmova 2, Elena Georgieva 1, Gergana Bachkova, Kristin Popova
Başantrenör: Silviya Peeva
1. Periyot: 26-13 (Türkiye lehine)
Devre: 50-18 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 63-34 (Türkiye lehine)