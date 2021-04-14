İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.

O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.