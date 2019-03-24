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HDP mitinginde Öcalan lehine slogan atan 8 kişi gözaltına alındı

HDP tarafında Kocaeli’de düzenlenen mitingde PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 8 kişi gözaltına alındı.

HDP tarafında Kocaeli'de düzenlenen mitingde PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 8 kişi gözaltına alındı.


Olay, İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HDP tarafından düzenlenen mitinge katılan vatandaşlar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından miting sırasında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Miting sonrasında da Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.


Polis araçları ile hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonrasında gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezine götürüldü.

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