Hem eğlendiler hem öğrendiler

Yapılan etkinlikte 10-16 yaş grubundaki öğrenciler, çini tabakları renklendirerek hem eğlendi hem de öğrendi.

Gölcük Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte öğrencilere yönelik sağladığı etkinliklere devam ediyor. “Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri kapsamında öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. 10-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz, öğrencilere; çini boyama teknikleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi verdi. Atölyeye katılan öğrenciler, öğrendikleri teknikleri ellerine aldıkları çini tabakları renklendirerek pekiştirdi. Elleriyle çinileri önce desen veren öğrenciler, daha sonra fırçaları ile desenleri renklendirdi. “Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri kapsamında 1 Şubat tarihlerinde “Şişe Çökertme Boyaması”, 2 Şubat günü “Keçe Atölyesi”, 3 Şubat günü “Mozaik Çalışması” ve 4 Şubat günü ise “Ebru” atölyesi düzenlenecek.