Hem meslek öğrenip, hem de para kazanıyorlar

Darıca Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kişisel Gelişim Merkezleri'ndeki kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

Darıca Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kişisel Gelişim Merkezleri'nde (KİGEM) açılan kurslar ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek hem el becerisini geliştiriyor, hem de meslek öğreniyor. Darıca'nın birçok mahallesinde dikiş nakış gibi farklı branşta açılan kurslarda her yaş grubundan kadınlar, eğitim alarak zamanlarını değerlendiriyor. Kurslarda kadınlara her türlü araç ve malzeme imkanı sağlanıyor. Kurslarda el emeği göz nuru ürünlerini ortaya çıkaran kadınlar, hem yılsonu sergisinde sergiliyor, hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.