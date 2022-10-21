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Hem muhtarlık hem kurs merkezi

Başiskele Belediyesi, Havuzlubahçe’nin doğal güzelliğine uygun olarak yapılan muhtarlık binası ve kurs merkezindeki çalışmaları tamamladı.

Başiskele Belediyesi, Havuzlubahçe'nin doğal güzelliğine uygun olarak yapılan muhtarlık binası ve kurs merkezindeki çalışmaları tamamladı.


Havuzlubahçe'de belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanan muhtarlık binası ve kurs merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Taş ve ahşap yapıdan oluşan bina, Osmanlı'nın özgün mimarisini yansıtıyor. Muhtarlık odası, Başiskele Belediyesi'nin hayat boyu öğrenme kurs faaliyetlerini düzenleyeceği sınıfların yer alacağı binada, mescid, mutfak ve WC'ler de yer alıyor.

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