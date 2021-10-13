İhlas Haber Ajansı

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Hem öğrendiler hem de doyasıya eğlendiler

Kocaeli’de ilkokul çocuklarına trafik kuralları eğitimi veren jandarma ekipleri daha sonra ekip arkadaşları Kor ve Dev ile birlikte çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Kocaeli'de ilkokul çocuklarına trafik kuralları eğitimi veren jandarma ekipleri daha sonra ekip arkadaşları Kor ve Dev ile birlikte çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı İzmit ilçesinde İlkokulunda öğrenim gören 556 öğrenciye hem jandarma teşkilatının tanıtımını yaptı hem de eğitim verdi. Jandarma ekipleri öğrencilere trafik kuralları, teknoloji eğitimi ve suçtan korunma yolları konularında eğitim verdi. Eğitimin ardından öğrenciler, Arama Kurtarma Köpeği Kor ve İz Takip Köpeği Dev'in gösterilerini izleyerek doyasıya eğlendiler. Eğitim ve gösterinin ardından Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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