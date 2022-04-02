İhlas Haber Ajansı

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Hem öğrendiler hem eğlendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilkokul öğrencilerine uygulamalı ebru sanatı dersi verdi.

Öğrenciler hem ebru sanatını öğrendi hem de doyasıya eğlendi.


KO-MEK yürüttüğü eğitim faaliyetlerini genç nesillere aktarmaya devam ediyor. KO-MEK, bu dahilde özellikle ilkokullara giderek, verdiği eğitimleri tanıtıyor. KO-MEK ayrıca ebru sanatının tanıtımı ve uygulaması için öğrencilerle buluşarak uygulamalı tanıtım yapıyor. Öğrencilere ilk olarak Osmanlı'da ebrunun kağıt süsleme sanatları arasındaki önemi anlatıldı. Son derece zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebrunun geri dönüşü olmayan bir sanat olduğu bilgisi de çocuklara aktarıldı. Teorik eğitim içinde ayrıca ebru sanatında gerekli malzemeler anlatılarak kök boya, kitre ve at kılından yapılan fırçalar tanıtıldı. Özellikle ilkokul öğrencilerinin ders etkinliği içinde ebru sanatının uygulamalı olarak çocuklara gösterildiği programlarda eğlenceli anlar yaşandı. Kendi elleriyle istedikleri gibi sevdikleri renklerle suya şekil veren öğrenciler, uygulama sonunda kendi eserlerinin sahibi oldu.

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