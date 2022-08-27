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Hem takı yapmayı öğrendiler hem de eğlendiler

Çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen İZGİM Çocuk Atölyeleri’ne katılan minikler takı tasarım atölyesinde kendi el emeği takılarını tasarladı.

Çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen İZGİM Çocuk Atölyeleri'ne katılan minikler takı tasarım atölyesinde kendi el emeği takılarını tasarladı.


İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri amacıyla atölyeler düzenleniyor. Ağustos ayı boyunca devam eden atölyelerde çocukların öğrenme sürecine katkı sağlanıyor. Çocuklar son olarak takı tasarım atölyesine katıldı. Çocukların bir yandan el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçiriyor.

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