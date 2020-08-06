Hemşirede korona virüs çıkınca Aile Sağlığı Merkezi karantinaya alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan İzmit Yuvam Akarca Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli bir hemşirenin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, merkez karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Yuvam Akarca ASM'de görevli bir hemşirenin yaptırdığı korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Aile Sağlığı Merkezi kapatılarak karantina altına alındı. Kapatılan sağlık merkezinin kapısına “Aile Sağlığı Merkezi, çalışanlarımızda Covid-19 görülmesi nedeniyle tedbiren kapalıdır” notu asıldı. Hemşirenin testinin pozitif çıkmasının ardından Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 4 doktor ve 10 personele de tedbir amaçlı İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs testi yapıldığı öğrenildi. Ekipler tarafından dezenfekte edilen Aile Sağlığı Merkezi'nin, çalışanların test sonuçlarına göre yeniden açılıp açılamayacağına karar verileceği belirtildi.