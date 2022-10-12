Her ay 30 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırılıyor

Kocaeli'de geri dönüşüm üzerine çalışmalar sürdüren İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, her ay 30 ton cam atığı geri dönüşüme kazandırıyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan cam kumbaraları sayesinde tonlarca cam atığı topluyor. Bu çerçevede, ekipler her ay 30 ton cam atık toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Kent geneline konulan 170 adet cam kumbarası Özen Cam Geri Dönüşüm Firması ile imzalanan protokol çerçevesinde geri dönüştürülerek çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Kumbaraların yanı sıra sokaklara gelişi güzel bırakılan cam atıklar da toplanarak hem ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre kirliliği önlenmiş oluyor. Camın yüzde yüz geri dönüştüğünü, camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketiminde ise yüzde 80 azalma olduğu bilinci ile hareket eden İzmit Belediyesi, vatandaşların konuya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.