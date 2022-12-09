Her branştan madalyalarla döndüler

Çayırova Belediyesi U16 futbol takımı, 2022-2023 sezonu U16 futbol ligi K Grubu'nda sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Futbolda altyapıda büyük işlere imza atarak Türk futboluna yeni sporcular kazandıran Çayırova Belediyesi, bu sezon da rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Karatede 7 madalya

Çayırova Belediyesi karate takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen İller Arası Karate Ligi müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. 82 kulüp, 21 il ve bin 82 sporcunun katıldığı organizasyonda Çayırova Belediyesi sporcuları 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.

Kick boksta 6 madalya

Çayırova Belediyesi'nin bir diğer takımı olan kick boks takımı ise Denizli'de gerçekleşen 4. İller Arası Kick Boks Ligi müsabakalarında ringe çıktı. Kick boks takımı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Denizli'den toplam 6 madalya ile ayrıldı.