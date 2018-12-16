Hereke Halısı İzmit'te yaşatılıyor

İzmit Belediyesi, İŞKUR, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Han Halı firması ortaklığında 2 yerde açılan ipek halıcılığı kursuna 35 kişi katılıyor. Tarihi Yeşil Konak'taki tezgahlarda 15, Tavşantepe İbrahim Süreyya İlkokulu'ndaki tezgahlarda da 20 kadın halı dokuyarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de tarihi Hereke halısının yaşatılmasına destek oluyorlar.

Dünyaca ünlü Hereke halısı zamanla unutulmaya yüz tutmuştu. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın girişimleri sonucu Mart 2015 yılında İzmit'te ipek halıcılığı kursu açıldı. Şimdiye kadar kurs sayesinde 100'e yakın kadının meslek sahibi olduğu kaydedildi. Dünyanın en eski halı deseni olan bazarik deseniyle dokunan halıların çoğunun yurt dışına ihraç edildiği kaydedildi.

Dünyada adını Türk markası olarak duyuran Hereke Halısı'nın yapımında ipek, yün ve pamuk kullanılır. Metrekaresine bir milyon ilmek atılan bir Hereke Halısı'nın yapımı aylarca sürebiliyor. Bugün en eski örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi'nde ve birkaç sarayda bulunan Hereke Halılarının tarihi 1843'te Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı sanayisinin ilk modern fabrikalarından biri olarak kabul edilen Hereke Fabrika-i Hümayûnu'nun kurulmasıyla başlar. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ihraç ürünlerinden olan Hereke Halıları uluslararası fuarlarda birincilik ödülleri alarak dünyanın en kıymetli el halısı olarak kabul edilmektedir.