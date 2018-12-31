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Hereke Halısı'na KOMEK el atıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, dünyaya mal olmuş ve bu toprakların en önemli kültür değerlerinden biri olan Hereke Halısı’na hak ettiği değeri verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, dünyaya mal olmuş ve bu toprakların en önemli kültür değerlerinden biri olan Hereke Halısı'na hak ettiği değeri verdi.


KO-MEK kursiyerleri aldıkları kaliteli eğitimin sonucunda yıllar sonra yeniden bu halının dokumasını yapmayı öğrendi. Hereke halısı ve motifleri, verilen eğitimler ile koruma altına alınırken aynı zamanda yeniden kültür-sanat ve ekonomimize kazandırılmış oldu. Bu nedenle verilen eğitim büyük önem taşıyor. KO-MEK, kursiyerlerin Hereke Halısı'nı en mükemmel şekilde dokuyabilmeleri için son derece kapsamlı bir eğitim veriyor. Kursiyerler bu nedenle ilk olarak dokuma ve örme teknikleriyle ilgili teknik bilgi alıyor. Ardından yine usta öğreticiler gözetiminde pratik uygulama yaptırılıyor.


Hereke Halısı'nın dokuması için gösterilen söz konusu eğitim hassasiyeti ise meyvelerini vermeye başladı. Kursiyerler, Hereke Halısı'nı doğru teknikleri ile dokumaya başladı. Attıkları her ilmeğe emeklerini katan kursiyerler, bir kültürü yaşatmanın da mutluluğunu yaşıyor.


Hereke Halısı geçmişte olduğu gibi günümüzde de beğeni görmeyi sürdürüyor. Son derece kıymetli olan Hereke Halısı istihdam açısından önemli rol oynuyor. Dokunan halılar Hereke Pazarı'nda yüksek fiyatlardan satılabiliyor.

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