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Hereke Kalesi çalışmaları tamamlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, restorasyonun tamamlandığı, peyzaj çalışmalarının başladığı Hereke Kalesi’nde Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ile birlikte incelemelerde bulundu.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, restorasyonun tamamlandığı, peyzaj çalışmalarının başladığı Hereke Kalesi'nde Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ile birlikte incelemelerde bulundu.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, restorasyon çalışmalarının tamamlandığı, peyzaj ve iç düzenleme çalışmalarının devam ettiği Hereke Kalesi'nde Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ve Başkan yardımcısı Faruk Denli ile birlikte incelemelerde bulundu. Birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde Başkan Söğüt yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, Abdullah Köktürk ile de fikir alışverişinde bulundu.


Körfez'in saklı tarihi ve kültürel güzelliklerini gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Kültür varlıklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Hereke Kalesi'nin restorasyonu da tarihi dokusuna uygun olarak tamamlandı. İç düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanması ile ilçemiz kültür ve turizm alanında cazibe merkezi olacak. M.S. 640 yıllarında yapılan ve doğu roma imparatorluğundan günümüze ulaşan Hereke Kalesi'ni geleceğe taşıyoruz. Restorasyon çalışmalarımızla 1400 yıllık tarihi eserimizi ilçemize kazandırmanın bizlerde de heyecanı var. Sadece Körfez'in değil, Kocaeli'nin de turizmine değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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