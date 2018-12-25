Hereke Kalesi halka açılmaya hazır

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın göreve geldiğinde adeta kaderine terk edilmiş durumda olan Hereke Kalesi, yapılan restorasyon çalışmaları ile gün yüzüne çıkarıldı. Başkan Baran, sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi

Körfez'de yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640 yılında yapıldığı sanılan Hereke Kalesi, kaderine terk edilerek çürümeye yüz tutmuş bir yapı konumundaydı. Körfez Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın göreve gelmesi ile birlikte başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında 3 etap halinde incelenen projede bitirme noktasına gelindi. Yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımla Körfez'in tarihi bir değeri gün yüzüne çıkarıldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte üçüncü etap çalışmalarının da sona geldiği Hereke Kalesi'nde incelemeler de bulundu. Kalenin iç kısmındaki peyzaj çalışmalarını inceleyen Başkan Baran, gelinen durum hakkında bilgi aldı. Kaleyi restore ederken özenli bir çalışma yürüten ekipler, kalenin tam iç kısmında yer alan zeytin ağaçlarını da korudu ve etrafını çevirdi. Başkan İsmail Baran, “Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kaleyi tekrar gün yüzüne çıkarıyor olmak gerçekten bölgemiz için, ilimiz için önemli. Tarihi Hereke Kalesi yaklaşık bin 400 yıllık bir yapı ama maalesef yerle yeksan olmuş. Biz, tarihimizi yeniden canlandırma adına kalemizin restorasyonuna başladık. Tarihi alanda bölgemizde ne varsa halkımızın hizmetine açıyoruz” dedi.