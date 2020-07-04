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Hereke Kalesinde peyzaj çalışmaları başladı

Körfez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan bin 400 yıllık tarihi geçmişe sahip Hereke Kalesi’nde, restorasyonun tamamlanması sonrası peyzaj çalışmalarına başlandı.

Körfez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan bin 400 yıllık tarihi geçmişe sahip Hereke Kalesi'nde, restorasyonun tamamlanması sonrası peyzaj çalışmalarına başlandı.


Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık Hereke Kalesi'ni tekrar gün yüzüne çıkartan Körfez Belediyesi, 2016 yılında başladığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Körfez için tarihi bir önem taşıyan kalede, iç peyzaj düzenlenme çalışmaları da başladı. Yetkililer, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hereke Kalesi'nin ziyarete açılacağını belirtti.


Yapılan çalışmaları düzenli olarak yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bin 400 yıllık kaleyi tekrar gün yüzüne çıkarıyor olmak gerçekten bölgemiz için, ilimiz için önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı adeta bir "yaşayan müze" ortamı oluşturacağız” dedi.

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