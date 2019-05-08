“Hereke Kalesi'ni ‘yaşayan müzeye' dönüştüreceğiz”

KOCAELİ (İHA) – Hereke Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 640'lı yıllarda yapılan kalede adeta tarihi bir yolculuk ortamı oluşturacaklarını belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640 yılında yapıldığı sanılan ve restorasyon çalışmaları ile tekrar restore edilerek turizme kazandırılan Hereke Kalesi'nde incelemelerde bulundu. 3. Etap çalışmalarında da sona gelindiği Hereke Kalesi'nde Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte incelemelerde bulunan Söğüt, çalışmaları yürüten ekipten gelinen nokta ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yapılan sunum sonrasında incelemelerde bulundu. Söğüt, “Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kaleyi tekrar gün yüzüne çıkarıyor olmak gerçekten bölgemiz için, ilimiz için önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı adeta bir yaşayan müze ortamı oluşturacağız” dedi.