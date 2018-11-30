Hereke Kalesi'nin yüzde 90'ı bitti

Körfez Belediyesi tarafından Hereke Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona doğru gelindi. Kalenin iç kısmında da düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Körfez Belediyesi Hereke Kalesi'nin tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatmıştı. İlk iki etabın tamamlandığı çalışmalar kapsamında üçüncü etapta da sona doğru gelindi. Kale içerisinde çalışmaların yüzde 90'lık kısmı tamamlandı.

Yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla gün yüzüne çıkarılan Hereke Kalesi'nin iç kısmında da düzenleme çalışmaları başlatıldı. İçerisinde yer alan ağaçlara dokunulmadan düzenleme yapılırken, üçüncü etabın kısımlarında da örme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile birlikte kalenin turizme açılacağının altını çizerken, sosyal donatı alanlarının da oluşturulacağını belirtti.