Hereke Kampüsü için çalışmalar başladı

Kocaeli Üniversitesi'ne Hereke'de yeni bir kampüs kazandıracak olan Körfez Belediyesi, inşaat çalışmalarına başladı.

Kocaeli Üniversitesi'ne Hereke'de yeni bir kampus kazandıracak olan Körfez Belediyesi, inşaat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında temel kazım işlemi tamamlandı ve inşaat için start verildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de şantiyeyi ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplamda 4 buçuk dönümlük alan üzerinde inşa edilmesi planlanan Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt, “Kendi öz kaynaklarımızla Körfezimize, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nü kazandırmıştık. Şu an hali hazırda Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu olarak öğrencilerimize hizmet veriyor. Körfez'i eğitim kenti yapma yolunda adımlar atmayı sürdürüyoruz. İhalesini yaptığımız Hereke Kampüsü için de bölgemizde çalışmalar başladı. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ilçemiz, eğitim alanında önemli hizmetler kazanıyor. Öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.