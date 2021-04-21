Hereke Sahil Parkı'nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi'nin iş birliği kapsamında yapılan Hereke Sahili'ndeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Sahil parkı içerisinde 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı barındıracak. Alan içerisinde kürek kulübü meydanı ve heykel bahçesi de yer alacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik ekiple birlikte yapımı devam eden projeyi yerinde inceledi. Projenin aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Söğüt ve Daire Başkanı Cenan Turan, personele kolaylıklar diledi. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Söğüt, "Hereke Sahil Parkı projesi tamamlandığında, bölgemizin adeta parlayan yıldızı olacak. Büyük bir emek ve yatırım yapılıyor. Körfez halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi.