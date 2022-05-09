Hereke Sahili'nde düzenleme çalışmaları yapılıyor

Hereke'de cazibe merkezi haline gelen sahil parkında kötü görüntüye yol açan halı sahanın kaldırılmasının ardından düzenleme çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke'de hayata geçirilen sahil projesi, vatandaşların talepleri ve yenileme çalışmalarıyla daha da güzel hale getiriliyor. Kapalı sahanın da kaldırılmasıyla daha güzel görünüme kavuşan sahil bandında, yenileme çalışmaları çerçevesinde küçük saha yapıldı ve etrafında peyzaj düzenlemesi başlatıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.