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Hereke Sahilinde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Hereke Sahilinde yürütülen sahil projesinde çalışmalar sürüyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Körfez ilçesi Hereke Sahilindeki çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Yaklaşık 21 bin metrekare alana sahip olacak sahil parkındaki çalışmalar, tüm hızıyla sürdürülüyor. Proje kapsamında eski parkın sert zeminlerini söken ekipler, deniz kıyısındaki taş tahkimat işine devam ediyor. İş dahilinde park ara yollarına zemin stabilize döküldü. Ekipler, önümüzdeki günlerde ara yolların betonunu serecek ve yürüyüş yolu için alt zemin hazırlığı yapacak.


Hereke Sahilinde başlatılan çalışmalarda alana 286 metrekarelik meydan yapılacak. Vatandaşlar İzmit Körfezinin güzelliğini bin 296 metrekarelik seyir teraslarından izleyecek. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak.


Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde kürek kulübü meydanı ve heykel bahçesi yer alacak.

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