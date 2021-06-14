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Hereke Semt Polikliniği tekrar hizmete başladı

Pandemi dolayısıyla geçici olarak hasta kabulünün durdurulduğu Hereke Semt Polikliniği’nde, bugün itibariyle tekrar hizmete başladı.

Pandemi dolayısıyla geçici olarak hasta kabulünün durdurulduğu Hereke Semt Polikliniği'nde, bugün itibariyle tekrar hizmete başladı.


Pandemi dolayısıyla geçici olarak hasta kabulünün durdurulduğu Hereke Semt Polikliniği, tekrar hizmet vermeye başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz gün Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ömer Dağ ile bir araya gelmiş, hazırlıklar ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunmuştu. Bugün itibari ile de hizmet vermeye başlayan Hereke Semt Polikliniği'nde kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye ve enfeksiyon doktorları bulunacak. Hastalar randevularını internet ve telefon ile MHRS üzerinden alınabilecek.

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