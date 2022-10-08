Herhangi bir afette Marmara Bölgesinin gıda ihtiyacını bu proje karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel bir afet durumunda Marmara Bölgesine hizmet sunacağı Gıda Üretim Tesisi Projesi'nde kolon imalatı sürüyor.

17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depreminin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken yaşanabilecek yeni afetlere hazır olmak için çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi'nin A blok kolon imalatları devam ediyor. Tesisin C blok zemin kat tabliye kalıp imalatı ise sürüyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi yer alıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri bulunacak.