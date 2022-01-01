İhlas Haber Ajansı

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Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Asayiş Bölüğü, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi. Şehrin huzuru ve güvenliği için sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştiren ekipler, yeni yıl kutlamalarının coşkuyla yaşandığı saatlerde olumsuz durumlar yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti.

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