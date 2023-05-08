Hıdırellez coşkuyla kutlandı

Doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez, İzmit'te düzenlenen şenliklerle coşkuyla kutlanarak tamamlandı.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Balören Köyü'nde büyük bir coşkuyla yapıldı. Şenliklerin 3. gününde Balören Mahallesi'nde büyük bir coşku yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez konseri ile başladı. Şahkulu Sultan Vakfı Semah Topluluğu ve Maltepe Cemevi Semah Topluluğunun semah hizmetinin ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hıdırellez kardeşliktir, barıştır ve hoşgörüdür. Hıdırellez, uyanıştır, berekettir ve cemrenin doğaya sevdasıdır. Bu güzel günlerde hepinizin hanesine huzur ve bereket diliyorum. Hızır ile İlyas'ın buluştuğu Hıdırellez gününde lokmalarımızla, nefeslerimizle, muhabbetimizle bir aradayız. İnsanları birbirine kardeşçe yaklaştıran, bir araya getiren bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması, insanların birbirleriyle görüşmeleri ve tanışmaları çok kıymetli. Sesiyle, nefesiyle bizlerle birlikte olan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereketin hayırlısı, güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün yuvalarımızda bolluk ve bereket olsun. Benim sizler için duam bu olsun değerli canlar" dedi.