Hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.İ. (26) ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G.B. yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.