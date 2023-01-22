İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık suçundan aranıyordu, yakalandı

Kocaeli’de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.K. (20), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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