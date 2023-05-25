İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık suçundan aranıyordu, yakayı ele verdi

Kocaeli’de hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 2 gün hapis cezası bulunan O.G.'ye (25) operasyon düzenlendi. Polis operasyonuyla yakalanan O.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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