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Hırsızlık şüphelileri Adliye'ye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden 6 bin TL değerindeki kapıları çalarak hurdaya sattığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden 6 bin TL değerindeki kapıları çalarak hurdaya sattığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Hasköy Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Burada bulunan bir iş yerine giren 3 kişi piyasa değeri 6 bin TL civarındaki kalıpları alarak kayıplara karıştı. Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın ardından başlattığı soruşturmada V.Z., M.B. ve İ.U. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler çaldıkları kalıpları hurdacılık işi yapan E.D. isimli şahsa sattıklarını belirtmeleri üzerine harekete geçen emniyet güçleri, hırsızlık olayında çalınan kalıpları burada bularak iş yeri sahibine teslim etti. Hırsızlık olayına karışan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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