İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık ve kasten yaralamadan aranan 3 şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan H.D., F.Y. ve M.Y. isimli 3 şüpheli, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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