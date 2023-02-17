Hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binadan hırsızlık yapan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binadan hırsızlık yapan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak Kandıra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.