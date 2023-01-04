Hızlı İşler Merkezi, 15 bin 400 talebi çözüme kavuşturdu

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hızlı İşler Merkezi", 2022 yılında 15 bin 400 talebi çözüme kavuşturdu.

Belediyenin imar, emlak istimlak, fen işleri, sosyal yardımlar gibi birimlerde işleri olan vatandaşlar, ilgili müdürlüklere gidip muhatap aramak zorunda kalmadan belediye girişinde kurulan Hızlı İşler Merkezi'nde işlemlerini kolaylıkla halledebiliyor. Vatandaşların yoğun olarak talep, istek ve şikayetlerinin alındığı müdürlüklerden bir uzman belediye personeli burada hazır bulunarak, vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor. Vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyen uzman ekipler, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Hızlı İşler Merkezi, 2022 yılında vatandaşlardan gelen 15 bin 400 talebi çözüme kavuşturdu. Hızlı İşler Merkezi Çağrı Merkezi de 7 gün 24 saat telefonla vatandaşlara hizmet veriyor.